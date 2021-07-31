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Göztepe, taraftarlarını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti - Son Dakika

Göztepe, taraftarlarını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti

31.07.2021 14:39
Göztepe, taraftarlarını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda taraftarlarıyla bir arada olmak için taraftarlarından Kovid-19 aşılarını olmasını istedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda taraftarlarıyla bir arada olmak için taraftarlarından Kovid-19 aşılarını olmasını istedi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından, "Covid-19 aşınızı olun. Yeniden hep birlikte olalım" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nu yeniden doldurabilmek için passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım."

Spor Toto Süper Lig, Twitter, Pandemi, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, taraftarlarını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti - Son Dakika Spor


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