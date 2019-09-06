Son Dakika Haberleri: Göztepe tecrübeden yana
Son Dakika Spor Haber

Göztepe tecrübeden yana

1 saat önce

Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen 17'nci sıradaki Göztepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla doldurdu.

Göztepe tecrübeden yana, System.String[]

Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen 17'nci sıradaki Göztepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla doldurdu. Geride kalan transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine dahil eden sarı-kırmızılıların kadrosunda 30 yaş ve üzeri 14 isim yer aldı. Takımın en deneyimli oyuncusu 37 yaşındaki kaptan kaleci Beto Pimparel olurken, orta sahada görev yapan Brezilyalı Marcio Mossoro da 36 yaşında Göztepe'ye imza attı. Yine Medipol Başakşehir'den alınan İtalyan golcü Stefano Napoleoni 33 yaşında İzmir'e geldi.

Napoleoni gibi Jerome ve Deniz de 33 yaşını doldurdu. Göztepe'de 32 yaşında olan Yasin Öztekin ve Wallace Reis de takımın en deneyimli oyuncuları arasına adlarını yazdırdı. Castro, Borges, Berkan, Eren ve Titi de 31 yaşında Göztepe formasını terletmeyi sürdürdürken, Gassama ile Leo da 30'uncu yaşına girdi. Göztepe'de son transferler Mossoro ile Napoleoni'nin yanı sıra sakatlıktan kurtulamayan Jerome dışında tüm deneyimli futbolcular ilk 3 maçta görev aldı. Beto, Titi, Gassama, Castro, Yasin, Eren ve Deniz 3 maçın tamamında oynarken, Leo 2, Reis, Berkan, Borges de 1'er müsabakada yer aldı.

Beto, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir
Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe tecrübeden yana
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]