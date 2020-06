Göztepe tekliflere açık kapı bıraktı!

Başkan Vekili Talat Papatya, geçen sezon da benzer iddiaların tartışıldığı kulübe yurt içi ve dışından farklı müracaatlar olduğunu doğrulayıp tekliflere açık kapı bırakırken, bir grupla anlaşıldığı haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Dünyada özellikle bu dönemde birleşme, büyüme eğilimlerinin arttığını belirten Papatya, Göztepe'nin menfaatlerini ve geleceğini düşünerek hareket etmenin öncelikleri olduğunu dile getirdi. Başkan Vekili Talat Papatya, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Şu an için kulübümüze gerek yurt dışı gerekse yurt içi kaynaklı birtakım müracaatların olduğu doğrudur. Başkanımız Mehmet Sepil'in hep ifade ettiği gibi Göztepe'nin menfaatlerini ve geleceğini düşünerek hareket etmek her zaman için önceliğimizdir. Bir taraftan da tüm dünyada özellikle bu dönemde, oluşan şartların yansıması olarak hemen her alanda olan birleşme, konsolidasyon ve büyüme eğilimlerinin artması durumları futbol sektöründe de söz konusudur.



Göztepe bugün gerek efsane tarihi, gerek büyük taraftarı gerekse de gelecek vadeden potansiyeli göz önüne alındığında, bu tür iş birliği teklifleri için düşünülecek öncelikli kulüplerdendir. Ayrıca kulübümüze yalnız bu dönemde değil, her zaman için bir ilgi olduğu gerçektir ve de bu ilginin temel nedeni de taraftarımızdır. Dün basında yer alan söz konusu içerikteki anlaşma haberi ise doğru değildir; bu konuya ilişkin olası ciddi iş birlikteliği yaklaşımları ya da teklifleri başkanımız tarafından mutlaka camiamız ile her zaman içtenlikle paylaşılır."