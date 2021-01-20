Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
20.01.2021 15:17
Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıGöztepe Spor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Göztepe, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Göztepe Spor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak" denildi.
-İHA-
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