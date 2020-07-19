Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi - Son Dakika

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakanın hakeminin takdir haklarının sahaya koydukları karakterin önüne geçip, skoru etkilediğini bildirdi.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakanın hakeminin takdir haklarının sahaya koydukları karakterin önüne geçip, skoru etkilediğini bildirdi.

Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray deplasmanına özellikle hücumsal anlamda eksiklerle gittiklerini ancak 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadıklarını belirtti.

Rakiplerine verilebilecek en az miktarda pozisyonu verip çok sayıda net gol pozisyonu yakaladıklarını bildiren Palut, " Emre Akbaba'nın becerisi ve bunun yanında 2 tane de kötü gol yedik ama bunlar futbolda var. Ben oyuncularımın gösterdiği mücadeleden sahaya koydukları karakterden son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

Palut, müsabakada memnun olmadığı şeyler de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında bir çok şeyin özeti gibiydi. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yere indirmesi gerekiyor. Hakemin takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı."

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:25 Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
16:25
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 17:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan hakem tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]