Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un acı günü

Cenazeye, takım kaptanı Mesut Çaytemel, futbolcular Akın Alkan , Ömer Alıcı, Ümraniyespor eski Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek , Hatayspor 'da geçmiş dönemde futbol oynamış futbolcular ve sevenleri katıldı. - HATAY

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Teknik Direktörü İlhan Palut'un vefat eden annesi memleketi Hatay 'da toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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