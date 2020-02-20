Göztepe Teknik Direktörü Palut: Biz üst sıralara tutunacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Palut: Biz üst sıralara tutunacağız - Son Dakika Spor

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Biz üst sıralara tutunacağız

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe mücadeleye iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Biz üst sıralara tutunacağız, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe mücadeleye iddialı hazırlanırken, teknik direktör İlhan Palut değerlendirmelerde bulundu.

Gazantep FK'nın güçlü bir rakip olduğunu dile getiren genç teknik adam, "İkinci yarıya iyi başladık ve ikinci devrede başarılı sonuçlara devam etmek istiyoruz. Lig ikiye bölünme grafiği çiziyor, o yönde gidiyor, üst grup ve alt grup olarak. Biz üst gruba tutunmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra da sıralamamızı mümkün olan en üst noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

"RAKİBE SAYGI DUYACAĞIZ"

Gaziantep ekibinin çok transfer yapmasına rağmen birlikte oynama alışkanlığının iyi olduğunu kaydeden Palut, "Rakibimiz ikinci yarıda yaptıkları transferlerle hem seçeneklerini hem de kalitelerini artırdı. Çok ciddi bir rakip bizi bekleyecek. Onlara saygı duyacağız, dikkatli olacağız ama bizim de oynamak istediğimiz bir oyun, ortaya koymak istediğimiz bir felsefe var. Günbegün ilerliyoruz. Bu maç da bizim çok farklı şeyler düşündüğümüz değil, kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştığımız bir oyun olacak" ifadelerini kullandı.

HER MAÇ MÜCADELE GEREKİR

Yeni stadyumlarında ikinci maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Palut, "Yıllarca beklenen stat, çok güzel ve etkileyici. Beşiktaş maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Nasıl başlarsan öyle gider diye bir şey yok. Her maç mücadele etmeliyiz, her maç iyi oynamalıyız. Üst üste burada iyi sonuçlar alırsak, artık bu stat Göztepe'nin maça avantajlı başlayacağı bir stat olacak" şeklinde konuştu.

Genç teknik adam tedavisi devam eden orta saha Andre Poko'nun bu hafta da forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Hande NAYMAN/ İZMİR,


Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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