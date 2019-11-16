Son Dakika Haberleri: Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stada en iyi puanla gideceğiz
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Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stada en iyi puanla gideceğiz

6 saat önce

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında açılacak tarihinde kendine ait ilk stadın heyecanını yaşayan Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut, yeni stada puan tablosunda en iyi yerde gitmeyi istediklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stada en iyi puanla gideceğiz, System.String[]

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında açılacak tarihinde kendine ait ilk stadın heyecanını yaşayan Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut, yeni stada puan tablosunda en iyi yerde gitmeyi istediklerini söyledi. Takımıyla çıktığı ilk sınav olan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Palut, "Göztepe büyük bir camia. Taraftar gücüyle, tesisiyle, şehriyle ligin en önemli takımlarından biri. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olmamızın nedeni takıma bir futbol felsefesi kazandırmak, iyi sonuçları sürekli alır duruma getirmek. Ligde arada sırada çok güzel galibiyetler, sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Ancak biz bunu sürpriz kısmından çıkarmak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkan, futbolunu oynayan bir takım istiyoruz. Bunlar gerçekleştiği zaman iyi yerlere geleceğiz" dedi.

"Bir takımın hedefi, potansiyelinin en yüksek kısmı olmalı" diyen genç teknik adam, "Biz de potansiyelimizin limitlerini son noktaya kadar zorlayıp bunun karşılığını almak istiyoruz. Camianın yeni statla ilgili büyük bir heyecanı var. Ben de yeni statta takımın başında başarılı sonuçlara imza atmak istiyorum ama bana düşen heyecanlanmak değil, stada gidene kadar en iyi sonuçları alıp yeni stada en iyi puanla gitmemizi sağlamak" açıklamasını yaptı. Milli ara dönüşü ligde sezonu haftalarca lider götüren Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, "Süper Lig'de her maç ciddi. Daha çok isteyen, o gün daha iyi olan takım kazanıyor. Alanyaspor iyi oyunculardan kurulu ve iç sahada coşkuyla oynayan bir takım. Rakibe saygı duyacağız ama Göztepe sahaya kendi karakterini koyup kazanmak için oynayacak" diye konuştu.

RAKİP ALTINORDU

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe ve TFF 1'inci Lig'de yer alan Altınordu, sezona milli maçlar için verilen arada yarın özel randevuda karşı karşıya gelecek. Göz-Göz'ün Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki hazırlık maçı saat 15.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges, Sanneh ve U20 Milli Takım'daki Kerem Atakan, forma giymeyecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
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