Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stadımız bizim için büyük avantaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stadımız bizim için büyük avantaj - Son Dakika Spor

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stadımız bizim için büyük avantaj

7 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başaran Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Yeni stadımız bizim için büyük avantaj, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başaran Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Andre Poko forma giyemeyecek.

Teknik direktör İlhan Palut, Gaziantep FK'nın da kendileri gibi ikinci yarıda yükselişte olduğunu belirterek, "Rakibimize saygı duyacağız. Dikkatli olup sahada en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Stadımızda ikinci maçımıza çıkacağız. İlk maçımızda Beşiktaş'ı yenmiştik ama bir kez daha kazanmak için mücade etmemiz gerekiyor. Yeni stadımız bizim için büyük avantaj" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Göztepe deplasmanda oynanan maçta Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalmıştı. Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un Gaziantep FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek."

?Karşılaşmanın bilet fiyatları ise Kapalı 1. Kategori 459, 2. Kategori 405, 3. Kategori 216, 4. Kategori 162, 5. Kategori 135, 6. Kategori ve Misafir Tribün 54 TL olarak belirlendi.


Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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