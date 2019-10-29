Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa ettiğini açıkladı
1 saat önce
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıkladı.
(İHA)
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