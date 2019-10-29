Son Dakika Haberleri: Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa ettiğini açıkladı
Son Dakika Güncel Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa ettiğini açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa ettiğini açıkladı

1 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa ettiğini açıkladı, System.String[]

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıkladı.

(İHA)

Tamer Tuna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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