Göztepe telafi peşinde

Sıralamada 46 puanla 10'uncu basamakta bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Ünal Karaman , Galatasaray karşısında oynanan kötü futbol ve alınan yenilgiyi telafi etmek istediklerini söyledi. En iyi şekilde mücadele edeceklerine vurgu yapan Karaman, "Hatalarımızı gördük. Gereken dersleri çıkarıp Karagümrük karşılaşmasını oynayacağız" dedi.

Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde evinde Galatasaray 'a 3-1 kaybeden Göztepe, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük 'ün konuğu olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Titi'nin sözleşmesini feshettiği sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Mihojevic ve koronavirüs tedavisi devam eden Alpaslan mücadelede forma giyemeyecek.

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