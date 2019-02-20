Göztepe, Trabzonspor'a Kabus Oldu
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de cuma günü Trabzonspor'la Bornova Stadı'nda kritik maçta kozlarını paylaşacak Göztepe, son 1.5 sezonda rakibine kabus oldu.
SPOR Toto Süper Lig'de cuma günü Trabzonspor
'la Bornova
Stadı'nda kritik maçta kozlarını paylaşacak Göztepe, son 1.5 sezonda rakibine kabus oldu. Geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de bordo-mavilileri İzmir
'de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise ilk maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayan maçı Göztepe Yasin'in golleriyle 2-1 kazanarak Trabzonspor'a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.
Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto
o maçta Burak Yılmaz
'ın penaltı atışını çıkarıp alınan galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu. Alt sıralardan kurtulma adına son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak İzmir ekibinde gözler teknik direktör Kemal Özdeş'e çevrildi. Kayserispor
mağlubiyetinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, kötü sonuç halinde geleceğinin ciddi şekilde masaya yatırılabileceği de iddia edildi. Göz-Göz'de taraftarlar cuma günü takımı kamp yaptığı otelden konvoy eşliğinde stada uğurlayıp moral aşılamaya çalışacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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