Süper Lig'in 38. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika Spor