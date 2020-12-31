Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor