Göztepe, transferde bombayı Loic Remy ile patlatıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, transferde bombayı Loic Remy ile patlatıyor! - Son Dakika Spor

Göztepe, transferde bombayı Loic Remy ile patlatıyor!

6 saat önce

Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için transferde düğmeye bastı.

Göztepe, transferde bombayı Loic Remy ile patlatıyor!, System.String[]

Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için transferde düğmeye bastı. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin gündeminde dünyaca ünlü forvetler var.


Listenin ilk sırasında ise Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Loic Remy bulunuyır. Göztepe'nin Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği de belirtiliyor.


Forvet hattına yıldız bir isim getirecek sarı-kırmızılılarda liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.


Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:07 
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