Son Dakika Haberleri: Göztepe Tümülüsü Safranbolu'nun tarihine ışık tutacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Göztepe Tümülüsü Safranbolu'nun tarihine ışık tutacak

1 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki BüyükKazılarda 20 mezar ve 4 insan iskeleti ile çeşitli bulgularla karşılaşılan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, Safranbolu'nun özellikle Antik Çağ dönemine önemli ışık tutacak.

Göztepe Tümülüsü Safranbolu'nun tarihine ışık tutacak, System.String[]
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük
Kazılarda 20 mezar ve 4 insan iskeleti ile çeşitli bulgularla karşılaşılan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, Safranbolu'nun özellikle Antik Çağ dönemine önemli ışık tutacak.
Günün mimarları tarafından mezar odası üzerine toprak yığılarak inşa edilen tümülüste, ölen kişinin kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüsün uzun yıllar süren kazılarının titizlikle tamamlandığını söyledi.
Tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulduğuna dikkati çeken Dizdar, ilçenin tarihi için çok önemli ve orijinal bir yapı olduğunu ifade etti.
Öncelikle korunması adına çalışmaların yapılacağını belirten Dizdar, "Bu alan ilçe için çok önemli. Ortaya çıkartılan ve ilçemizin tarihine ışık tutan bu alanın turizme açılması gerekir. Bu konuda Vakıf olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu alan turizme önemli bir katkı sunacaktır. Çatı projesinin hemen tamamlanması gerekli." diye konuştu.
Tümülüs

Frigler döneminde, Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Tümülüsler, boyu ve mimarisiyle ölen kişinin zenginliğini de simgeliyor.
Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe Tümülüsü Safranbolu'nun tarihine ışık tutacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]