Göztepe, Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde - Son Dakika
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Göztepe, Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde

6 saat önce

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak.

Göztepe, Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde, System.String[]

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor ile kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak.


Göztepe, rakibiyle yarın kupanın ilk maçına çıkacak.


Kupada 3. turdan itibaren Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük'ü saf dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Antalyaspor'a konuk olacak.


Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek.


Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.


Eren Derdiyok, Bubacarr Sanneh ve Veli Çetin'in Antalya kampına götürülmediği sarı-kırmızılı takımda, Andre Poko ve Alpaslan Öztürk'ün sakatlıkları bulunuyor.

Volkan Bayarslan, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:11 
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