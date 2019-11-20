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Göztepe üç eksikle çalıştı

6 saat önce

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.

Göztepe üç eksikle çalıştı, System.String[]

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Hüseyin Bulut, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:06 
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