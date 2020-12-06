Göztepe üçte üçe hasret - Son Dakika

Göztepe üçte üçe hasret

06.12.2020 12:12
Göztepe üçte üçe hasret, System.String[]

SÜPER Lig'de Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetlerinin ardından evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 2.5 yıldır üst üste 3 galibiyet almaya hasret kaldı.

SÜPER Lig'de Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetlerinin ardından evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 2.5 yıldır üst üste 3 galibiyet almaya hasret kaldı. Daha önce Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda iki kez art arda 4 galibiyetlik seri yakalayan Göz-Göz, 2018-19 sezonunun ilk haftalarında üst üste 3 maçta Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Konyaspor'u da 3-2 yendi. O sezon daha sonra yaşadığı kötü gidişle düşme korkusunu yakından hisseden Göztepe, son haftalarda Başakşehir'i 2-0, Antalyaspor'u 4-1 yendikten sonra kurtuluşunu ilan etme hedefiyle çıktığı maçta Sivasspor'la 3-3 berabere kalınca ecel terleri döküp son 2 haftada Bursaspor beraberliği ile Ankaragücü galibiyetiyle ligde kaldı.

Geçen sezon ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-0, ardından yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'ı 2-1 yenen İzmir temsilcisinin 3'te 3 hayali Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalınca bitti. Bu sezon takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde Ankaragücü'nü 3-1, Sivasspor'u 1-0 yendikten sonra yenik duruma düştüğü Kayserispor karşısında 1 puanı 86'ncı dakikada Soner'in golüyle kurtaran Göztepe, kazanamasa da ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta yalnız Fenerbahçe önünde tek mağlubiyet alan, 3 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Göz-Göz 15 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip ligde 9 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

PALUT ÜZGÜN

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor önünde istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Palut, "Son 2 haftada aldığımız galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istiyorduk. Takımımız karşılaşmaya iyi başladı, 45 dakika boyunca oyunun hakimi tamamen bizdik ama bu top hakimiyetini ve pas oyununu ceza sahasında tehlikeli pozisyona çevirme noktasında gerekli agresiflikte değildik. İkinci yarıda bunu değiştirip üçüncü bölge etkinliğimizi arttırmak isterken yaptığımız basit pas hataları rakibe geçiş hücumları olanağı sağladı ve nitekim bunlardan bir tanesinde golü kalemizde gördük. Bu dakikadan sonra hem takım dizilimi anlamında hem de çok sayıda oyuncuyla hücumu zorlama anlamında riskler aldık. Bunun sonucunda aradığımız golü bulduk fakat galibiyet için yeterli olmadı. Sonuç olarak oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık bunun için üzgünüz" açıklamasını yaptı.


Kayserispor, Ankaragücü, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe üçte üçe hasret - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Siirt depreminin ardından oluşan derin yarıklar görüntülendi Bir günde 90 yeni koronalının görüldüğü ilçede alınan önlemler sonuç verdi: Vakalar sıfırlandı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı
Çin aşı talebimizi karşılayamadı! Bakan Koca, Çin aşı talebimizi karşılayamadı! Bakan Koca, "İhtiyacımız kalmayacak" diyerek tarih verdi         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı         
10:03
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı Koronavirüs denetiminden kaçmak için otomobilin bagajına saklandı         
09:20
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 12:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe üçte üçe hasret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei