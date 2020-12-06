Göztepe üçte üçe hasret

SÜPER Lig'de Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetlerinin ardından evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 2.5 yıldır üst üste 3 galibiyet almaya hasret kaldı. Daha önce Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda iki kez art arda 4 galibiyetlik seri yakalayan Göz-Göz, 2018-19 sezonunun ilk haftalarında üst üste 3 maçta Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Konyaspor'u da 3-2 yendi. O sezon daha sonra yaşadığı kötü gidişle düşme korkusunu yakından hisseden Göztepe, son haftalarda Başakşehir'i 2-0, Antalyaspor'u 4-1 yendikten sonra kurtuluşunu ilan etme hedefiyle çıktığı maçta Sivasspor'la 3-3 berabere kalınca ecel terleri döküp son 2 haftada Bursaspor beraberliği ile Ankaragücü galibiyetiyle ligde kaldı.

Geçen sezon ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-0, ardından yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'ı 2-1 yenen İzmir temsilcisinin 3'te 3 hayali Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalınca bitti. Bu sezon takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde Ankaragücü'nü 3-1, Sivasspor'u 1-0 yendikten sonra yenik duruma düştüğü Kayserispor karşısında 1 puanı 86'ncı dakikada Soner'in golüyle kurtaran Göztepe, kazanamasa da ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta yalnız Fenerbahçe önünde tek mağlubiyet alan, 3 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Göz-Göz 15 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip ligde 9 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

PALUT ÜZGÜN

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor önünde istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Palut, "Son 2 haftada aldığımız galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istiyorduk. Takımımız karşılaşmaya iyi başladı, 45 dakika boyunca oyunun hakimi tamamen bizdik ama bu top hakimiyetini ve pas oyununu ceza sahasında tehlikeli pozisyona çevirme noktasında gerekli agresiflikte değildik. İkinci yarıda bunu değiştirip üçüncü bölge etkinliğimizi arttırmak isterken yaptığımız basit pas hataları rakibe geçiş hücumları olanağı sağladı ve nitekim bunlardan bir tanesinde golü kalemizde gördük. Bu dakikadan sonra hem takım dizilimi anlamında hem de çok sayıda oyuncuyla hücumu zorlama anlamında riskler aldık. Bunun sonucunda aradığımız golü bulduk fakat galibiyet için yeterli olmadı. Sonuç olarak oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık bunun için üzgünüz" açıklamasını yaptı.