Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip - Son Dakika
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Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip

6 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, eski teknik patronu Tamer Tuna'ya 1 hafta içinde 3 kez rakip olacak.

Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, eski teknik patronu Tamer Tuna'ya 1 hafta içinde 3 kez rakip olacak. Önce yarın saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak kupa maçında, geçen sezonun son bölümü ve bu sezon ilk 9 haftada takımı çalıştıran Tamer Tuna'nın karşısına rakip olarak çıkacak Göztepe, ardından pazar günü bu kez Süper Lig müsabakasında Antalyaspor'a karşı puan mücadelesi verecek. Göztepe ve Tamer Tuna'nın göreve geldiği Antalyaspor, 22 Ocak Çarşamba günü ise İzmir'de kupanın rövanşında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Tamer Tuna, yeni takımı Antalyaspor'la ilk resmi maçlarını eski göz ağrısına karşı oynayacak.

Süper Lig'deki teknik adamlık kariyerine 2017'de Göztepe'de başlayan genç çalıştırıcı, o sezon sarı-kırmızılıları ligde altıncı yaptı. Sezon sonunda Başkan Mehmet Sepil'in, "Aklı ve kalbi Göztepe ile oymayanlarla yola devam etmeyeceğiz" açıklamasının ardından sözleşmesi yenilenmeyen Tuna, bir süre Demir Grup Sivasspor'da çalışıp geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'ye son 10 haftada kurtarıcı olarak geri döndü. İzmir ekibini son maçta kümede tutmayı başaran 43 yaşındaki çalıştırıcı bu sezona Göztepe ile başladı. İlk 9 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Tamer Tuna, ardından Başkan Sepil'in basın yoluyla kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı istifa etti. Devre arasında Antalyaspor'a imza atan Tamer Tuna'nın Göztepe ile yolları bu kez rakip olarak kesişti.

GÖZ-GÖZ AVANTAJ İSTİYOR

Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör İlhan Palut sahadan avantajlı skorla ayrılacaklarını söyledi. Rakipleriyle 1 haftada 3 kez mücadele edeceklerini belirten genç çalıştırıcı, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hem kupada hem de ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" dedi. Göztepe'nin Antalyaspor maçında sahaya Göktuğ - Gassama, Reis, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.


Türkiye Kupası, Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
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