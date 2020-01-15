Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip - Son Dakika Spor

Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip

6 saat önce

Süper Lig'deki teknik adamlık kariyerine 2017'de Göztepe'de başlayan genç çalıştırıcı, o sezon sarı-kırmızılıları ligde altıncı yaptı.

Göztepe üst üste 3 kez Tamer Tuna'ya rakip, System.String[]

Süper Lig'deki teknik adamlık kariyerine 2017'de Göztepe'de başlayan genç çalıştırıcı, o sezon sarı-kırmızılıları ligde altıncı yaptı. Sezon sonunda Başkan Mehmet Sepil'in, "Aklı ve kalbi Göztepe ile oymayanlarla yola devam etmeyeceğiz" açıklamasının ardından sözleşmesi yenilenmeyen Tuna, bir süre Demir Grup Sivasspor'da çalışıp geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'ye son 10 haftada kurtarıcı olarak geri döndü. İzmir ekibini son maçta kümede tutmayı başaran 43 yaşındaki çalıştırıcı bu sezona Göztepe ile başladı. İlk 9 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Tamer Tuna, ardından Başkan Sepil'in basın yoluyla kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı istifa etti. Devre arasında Antalyaspor'a imza atan Tamer Tuna'nın Göztepe ile yolları bu kez rakip olarak kesişti.


GÖZ-GÖZ AVANTAJ İSTİYOR


Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör İlhan Palut sahadan avantajlı skorla ayrılacaklarını söyledi. Rakipleriyle 1 haftada 3 kez mücadele edeceklerini belirten genç çalıştırıcı, "Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hem kupada hem de ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" dedi. Göztepe'nin Antalyaspor maçında sahaya Göktuğ - Gassama, Reis, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:17 
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