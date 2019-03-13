Göztepe ve Akhisarspor'u Korkutan İstatistik
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 9 maç kala Ege ekipleri Göztepe ve Akhisarspor düşme hattından kurtulamazken, Avrupa'daki takımların sezon sonu lig sıralamalarını mevcut kazanma oranları ve istatistiki verilerine göre hesaplayan Euro Clup Index (Avrupa Kulüp Endeksi) internet sitesi korkutan...
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 9 maç kala Ege
ekipleri Göztepe ve Akhisarspor düşme hattından kurtulamazken, Avrupa
'daki takımların sezon sonu lig sıralamalarını mevcut kazanma oranları ve istatistiki verilerine göre hesaplayan Euro Clup Index (Avrupa Kulüp Endeksi) internet sitesi korkutan tahminde bulundu. Site, verilere ve mevcut performanslarına göre küme düşecek 3 takımdan 2'sini Ege ekipleri olarak tahmin etti. Euro Clup Index'in tahminine göre sezon sonunda Göztepe, 38 puan ve Bursaspor
'un ikili averajla gerisinde 16. sırada kalıp küme düşecek. Akhisarspor, tahminlere göre sezonu 32 puanla 17. sırada tamamlarken küme düşecek üçüncü takım ise 31 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor
olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:13 Kaynak: DHA
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