Son Dakika Haberleri: "Göztepe ve Altınordu, Bornova'da oynamaya devam edecek"
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"Göztepe ve Altınordu, Bornova'da oynamaya devam edecek"

39 dakika önce

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Göztepe ve Altınordu'nun 2019-2020 sezonunda maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacağını belirterek, "Ancak fikstürün uygun olduğu zamanlarda Altay'ımızı da Bornova'da ağırlamak bizleri mutlu eder." dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Göztepe ve Altınordu'nun 2019-2020 sezonunda maçlarını Bornova Stadı'nda oynayacağını belirterek, "Ancak fikstürün uygun olduğu zamanlarda Altay'ımızı da Bornova'da ağırlamak bizleri mutlu eder." dedi.
Bornova Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Altaylı taraftarların İduğ'u ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İduğ, Altaylı taraftarların siyah-beyazlı takımın müsabakalarını Bornova Stadı'nda oynamaları yönündeki talepleri olduğunu belirtti.
Ancak Göztepe ve Altınordu ile Bornova Belediyesi arasındaki protokol olduğunu bildiren İduğ, "Türkiye Futbol Federasyonu bir statta iki takımın oynamasına müsaade ediyor. Bu konuyu Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile de görüştük. Önümüzdeki sezon Göztepe ve Altınordu, Bornova'da oynamaya devam edecek. Ancak fikstürün uygun olduğu zamanlarda Altay'ımızı da Bornova'da ağırlamak bizleri mutlu eder." ifadelerini kullandı.
İduğ, tüm İzmir kulüplerine eşit mesafede bulunduklarını, ilerleyen dönemde Altay ile altyapı ve tesisleşmeye yönelik ortak projelerinin olacağını belirterek, "Kulüplerin taraftarlarına otobüs veremiyoruz. Çünkü bu yasal değil. Belediyemiz geçtiğimiz yıllarda bu taleplere olumlu yanıt vermiş ancak bu durum bize büyük sıkıntı yaratmıştı. Sayıştay raporlarına olumsuz olarak yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Altay, Altınordu, Bornova, Spor
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