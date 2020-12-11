Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek - Son Dakika

Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek

11.12.2020 09:44
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek, System.String[]

yaptığı haberin ardından karşılık buldu.

yaptığı haberin ardından karşılık buldu. Yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada başlatılan '#shoesforDMD' (DMD'liler için ayakkabı) zincirine, İzmirli futbol takımlarından destek geldi. Süper Lig'den Göztepe ve 3'üncü Lig'den Buca spor'un futbolcuları da kramponlarıyla poz vererek zincire katıldı.

Genellikle 3 yaşında hareketlerde zorlanma ile belirti veren, 10'lu yaşlarda yürüme kaybı, sonrasında kollarda güçsüzlük ile devam edip 20'li yaşlarda solunum ve kalp kaslarını da etkileyerek, yaşamı tehdit eden DMD hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak için sosyal medya üzerinden kampanyalar yapılıyor. Yürüme zorlukları nedeniyle 'ayakkabılarını eskitemeyen' hastaların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan '#shoesforDMD' zincirine futbol kulüpleri de destek verdi. Göztepe ile 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor takımlarının futbolcuları kramponlarıyla poz vererek sosyal medyadaki zincire katıldı.

SANATÇILARDAN DA DESTEK TALEBİDMD'nin genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olduğunu hatırlatan DMD Aileleri Derneği Başkanı Sadık Mehmet Çiftçi, bu hastalıkla dünyaya gelen çocukların sorunlarını azaltmak için toplumun her kesiminden desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Çiftçi şöyle konuştu:

"DMD ile dünyaya gelen çocuklarımız yaşam süreleri boyunca pek çok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler de DMD Aileleri Derneği olarak nadir görülen ve henüz bir tedavisi olmayan bu hastalıkla ilgili çocuklarımızın gerek sağlık gerekse sosyal alandaki sorunlarını çözebilmek maksadıyla pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. #shoesforDMD de bunlardan biriydi. Göztepe ve Bucaspor kulüplerine teşekkür ederiz. Bu etkinliğimize katılarak zincirin sürmesini sağladılar. Ancak sadece spor camiasından değil sanat camiasından da destek bekliyoruz. Çünkü çocuklarımızın sorunlarının çözümü, ailelerin uğraşlarıyla sağlanamıyor. Toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var ki onların hayatları daha yaşanabilir kılınsın"


- Çağrı
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek
Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek

Bucaspor, Göztepe, Futbol, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göztepe ve Bucasporlu futbolculardan DMD hastalarına destek - Son Dakika


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