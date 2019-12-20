Göztepe ve Galatasaray arasında 55. randevu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe ve Galatasaray arasında 55. randevu - Son Dakika Spor

Göztepe ve Galatasaray arasında 55. randevu

7 saat önce

Göztepe ile Galatasaray, yarın oynanacak maçla beraber Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ve Galatasaray arasında 55. randevu, System.String[]

Göztepe ile Galatasaray, yarın oynanacak maçla beraber Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 lig maçının 30'undan Galatasaray, 11'inden Göztepe 3 puanla ayrıldı.


Süper Lig'in 16. hafta maçında Göztepe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında Süper Lig'de oynanan 55. karşılaşma olacak. Daha önce oynanan 54 müsabakadan Galatasaray 30, Göztepe 11 kez galibiyetle ayrılırken, 13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.


Galatasaray istatistiklerde üstün


İki takım arasında oynanan son 6 maçı Galatasaray kazanırken, son 3 müsabaka İstanbul ekibinin 1-0'luk üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2001/2002 sezonunda oynanan maçta 2-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibi yine aynı sezon küme düşmüştü.


Gol istatistiğinde ise Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 80-36 üstünlüğü dikkat çekiyor. Göztepe'nin Galatasaray karşısında aldığı en farklı galibiyet 3-1'lik skorla 1979-1980 sezonunda oynanan maçla gelirken, Galatasaray ise Göztepe karşısındaki en farklı galibiyetini 1978-1979 sezonunda oynanan maçta 6-1'lik skorla elde etti.


İzmir'deki 28. karşılaşma


İzmir'de oynanan maçlarda ise iki takım 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda da Galatasaray'ın 14-8 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe, Galatasaray'ın 38 golüne 22 golle karşılık verdi. Yarın 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçta Hakem Serkan Tokat düdük çalacak. - İZMİR

Galatasaray, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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