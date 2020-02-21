Göztepe ve Gaziantep FK 11. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe ve Gaziantep FK 11. randevuda - Son Dakika Spor

Göztepe ve Gaziantep FK 11. randevuda

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Göztepe ve Gaziantep FK 11. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 11. müsabaka olacakken, daha önceki maçlardaki istatistiklerde eşitlik göze çarpıyor.


Göztepe, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İki takım bu maçla beraber 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta iki taraf da 3'er galibiyet alırken 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Göztepe rakip ağlara 13 gol atarken, Gaziantep FK 12 golle karşılık verdi.


İki takım İzmir'de ise 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 1 kez kazanırken, konuk ekip Gaziantep FK 2 kez galip geldi. 1 karşılaşmada ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda iki takım da 5 kez fileleri sarstı.


İlk yarıdaki maçta puanlar paylaşılmıştı


Bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep'te karşılaşan iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Güray Vural ve Berkan Emir'in karşılıklı goller attığı maçta Göztepe kalecisi Beto 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.


Yarın, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi İzmir ekibi 1 maç eksikle 33 puanla 8. sırada bulunurken, Gaziantep ekibi ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.


17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Samet Çiçek yapacak. - İZMİR

Gaziantep, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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