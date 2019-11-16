Göztepe ve Karşıyaka'nın genç yeteneklerinden dostluk mesajı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı", İzmir'in iki ezeli rakibi Karşıyaka ve Göztepe'nin U12 futbol takımı oyuncularını bir araya getirdi. İki ezeli rakibin altyapı sporcuları, zorlu testler sırasında birbirine destek verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı", İzmir'in iki ezeli rakibini bir araya getirdi. Ezeli rekabete rağmen zorlu testler sırasında birbirini motive eden genç yetenekler herkese örnek oldu. Altyapı oyuncuları için sportif performans değerlendirmesi imkanı sunan program, sporcuların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesini sağlayıp antrenörlere büyük kolaylık sağlıyor.



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında yapılan ölçümlere Karşıyaka ve Göztepe Spor kulüplerinin 12 yaş altı futbol takımı oyuncuları katıldı. Sportif ölçüm için formalarıyla gelen 11 ve 12 yaşlarındaki 32 genç; yetenek güç, hız, dayanıklılık, denge ve esnekliğin ölçüldüğü farklı testlere tabi tutuldu. Genç yetenekler 1,5 saat süren zorlu testlerde birbirini motive etmeyi ihmal etmedi.



15 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Karşıyaka Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Antrenörü Hakan Bayraktar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bu hizmetin önemine değinirken, "Bu sayede çocukların gelişimlerini takip edebilme şansımız olacak. İlerleyen süreçte tekrar ölçüm yapıldığı zaman yaptığımız antrenmanların çocukların gelişimlerine nasıl etki ettiğini anlayabileceğiz. Kulüp bünyesinde bu kadar kapsamlı bir ölçüm yapamıyoruz. O nedenle bu hizmet çok önemli. Ayrıca bu ölçümlerin ücretsiz ve herkese açık olması çok iyi" şeklinde konuştu.



Göztepe ve Karşıyaka formalarıyla gelen altyapı oyuncularının bir arada programa katılmasına da değinen Bayraktar, "Aslında sık sık hazırlık maçları yapıyoruz, lig maçları oynuyoruz; ancak buraya birlikte gelmek çok anlamlı. Sahaya çıktığımızda bizim için Göztepe yok. Orada oynayan sarışın çocuk ya da uzun boylu çocuk var. Hepsi aynı zamanda arkadaşlar" dedi.



"Kardeş kulübüz"



17 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Göztepe Spor Kulübü U11 Futbol Takımı Antrenörü Ahmet Balcı da, elde edilen verilerin yeni antrenman programı hazırlarken yol gösterici olduğuna değindi. Futbolcu adayı olmalarına rağmen test sonuçlarına göre farklı branşların da öne çıkabileceğini söyleyen Balcı, "Tüm oyuncularımız futbolcu olmayabilir. Belki bazıları yeteneklerine göre basketbol ya da yüzmeye yönelebilir" dedi.



Göztepe ve Karşıyaka'nın yıllardır süregelen rekabetinin çocuklar arasında kardeşçe sürdüğünü söyleyen Balcı, "Bu yaş grubunda da rekabet var, çocuklar kazanmaya odaklı ama kardeşçe, arkadaşça" dedi. Göztepe U11 futbol takımından Tuna Baran Demir ve Karşıyaka U12 futbol takımı oyuncusu Yalın Yunus Yumbul ise birbirleriyle değil, kendileriyle yarıştıklarını ifade ederek bir ağızdan "biz kardeş kulübüz" dediler.



"Bu iki armayı bir arada daha fazla göreceğiz"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, altı ayda 3 bin çocuğa sportif yetenek ölçümü yapıldığına dikkat çekerek, daha fazla genç yeteneğe ulaşmak için çalışmanın kapsamının genişletileceğine vurgu yaptı. "Bugüne kadar ölçüm yaptığımız çocuklar, spor altyapısı olmayan çocuklardı. O çocukların hangi spor dalına yatkın olduğuna dair veriler elde ettik. Şu anda ise spor kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik sportif performans değerlendirmesi yapıyoruz" diyen Hakan Orhunbilge, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Altyapı oyuncuları zaten branşını seçmiş oluyor ama bu testler sayesinde güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkıyor. Bu veriler sayesinde yeni antrenman programları daha sağlıklı bir şekilde hazırlanabiliyor. Bu nedenle İzmir'deki spor kulüplerinin tüm branşlarda altyapı oyuncularını tesisimize bekliyoruz. Ege Üniversitesi ile işbirliğimizi de sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu ölçümleri 30 ilçemizdeki çocuklarımıza ulaştıracağız." - İZMİR