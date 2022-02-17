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GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ - Son Dakika

GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

17.02.2022 14:31

İZMİR'de Göztepe Spor Kulübü ile Türk Kızılayı'nın organizasyonunda hayata geçirilen 'Bir atkı bir oyuncak' projesi 4'üncü kez düzenlenecek.

İZMİR'de Göztepe Spor Kulübü ile Türk Kızılayı'nın organizasyonunda hayata geçirilen 'Bir atkı bir oyuncak' projesi 4'üncü kez düzenlenecek. Projeyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı toplanacak.

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 21 Şubat'ta oynanacak Göztepe- Galatasaray müsabakası öncesi 'Bir atkı bir oyuncak' projesi kapsamında stadyum çevresinde Kızılay çadırları kurulacak. Kurulacak çadır ile taraftarlardan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı toplanacak. Alınan bağışlar ise ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek. Proje, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış'ın katılımıyla Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde dün yapılan toplantı ile tanıtıldı. Projeyle ilgili konuşan Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, projeyi bu yıl 4'üncü kez gerçekleştireceklerini belirterek, Göztepe- Galatasaray müsabakasında etkinliğe başlayacağız. Bu soğuk kış koşullarında halkımızın emanet ettiği ürünleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Buradan Göztepe'ye ve taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.

'TARAFTARLARIMIZ BÖYLE ETKİNLİKLERE YAPTIĞI KATKILARLA DA ÖNE ÇIKIYOR'

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise Kızılay, iyi günde kötü günde halkın yanında olan halkın kuruluşu. Elazığ ve İzmir depremleri gibi afetlerde topladığımız ürünleri, halka ulaştıran kurum. Taraftarlarımız sadece tribünde yaptığı şovlar ve tezahüratlarının dışında böyle etkinliklere yaptığı katkılarla da öne çıkıyor dedi. Kızılay tarafından Ankara- Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık için düzenlenecek olan hayrın da kendilerini mutlu ettiğini belirten Papatya, daha önce Kızılay'la kan bağışı kampanyası gibi birçok etkinlikte bir araya geldiklerini hatırlattı. Papatya, tüm spor severlere kampanyaya destek olacaklarını bildiği için şimdiden teşekkür ettiğini belirtti. (DHA)

GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

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Kızılay, Göztepe, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖZTEPE VE KIZILAY'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ - Son Dakika
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