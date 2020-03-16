Göztepe ve Rizespor 14. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe ve Rizespor 14. randevuda - Son Dakika Spor

Göztepe ve Rizespor 14. randevuda

6 saat önce

Göztepe ve Rizespor, yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber 14. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ve Rizespor 14. randevuda, System.String[]

Göztepe ve Rizespor, yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin rekabetinde eşitlik göze çarpıyor.


Göztepe, Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç iki takımın aralarında oynayacağı 14. müsabaka olacak. Daha önce oynanan 13 maçta Göztepe ve Rizespor 5'er galibiyet alırken 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Göztepe 15 gol atarken, Rizespor 17 golle karşılık verdi. İzmir'de oynanan 5 maçta ise Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında rakibini 4 kez mağlup ederken, 1 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. İzmir'deki maçlarda ev sahibi ekip 9 kez rakip fileleri sarsarken, konuk ekip 5 gol atabildi. Ayrıca ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.


Göztepe 3 puan istiyor


Ligde 34 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü ile dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 15 Şubat 2020 tarihinde deplasmanda oynadığı Konyaspor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İzmir ekibi, bu tarihten sonra oynadığı 4 maçta 3 puandan uzak kaldı. Göztepe, önce sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ardından deplasmanda Kayserispor'a 1-0, sahasında Başakşehir'e 3-2 ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu. Göz Göz, yarın konuk edeceği Rizespor'u mağlup ederek hem moral bulmak hem de az da olsa kalan Avrupa kupaları şansını devam ettirmek istiyor.


Rizespor, zorlu İzmir deplasmanında


Rizespor ise ligde 25 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 7 maçtan 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılan mavi-yeşilliler, geçtiğimiz haftalarda Teknik Direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırıp Ünal Karaman'ı göreve getirmişti. Son olarak ligde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1'lik skorla yenilen Rizespor, zorlu İzmir deplasmanında hem kümede kalma şansını artırmak için hem de 7 maçlık 3 puan hasretini bitirmek için galibiyet arayacak.


Yarın 20.00'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gören ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


İki takım arasındaki 21. hafta mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle Rizespor'un İzmir'e gelememesi sonucu ertelenmişti. - İZMİR

Rizespor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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