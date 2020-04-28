Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi - Son Dakika Spor

Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi

6 saat önce

GÖZTEPE Spor Kulübü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden liglerde faaliyet gösterdiği kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarını ligden çekti.

Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi, System.String[]

GÖZTEPE Spor Kulübü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden liglerde faaliyet gösterdiği kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarını ligden çekti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonu tamamlayan voleybol takımı ile Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen hentbol takımlarının artık altyapı düzeyinde yarışacağını açıklayan Amatör Branşlar Yöneticisi Deniz Durmaz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan kononavirüs salgınından sonra bilindiği gibi ülkemiz ve dünya hem sağlık hem de ekonomik durgunluk açısından olumsuz etkilendi. Herkesin yakından takip ettiği başta futbol ekonomisi olmak üzere dünya sporunun takvimi ve işleyişi maalesef değişmek zorunda kaldı. Bizler de Göztepe Spor Kulübü'ndeki 16 amatör branşın bu süreçte faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldık. Hentbol ve voleybol bu süreçten en olumsuz etkilenen profesyonel branşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin hentbol şubesi yıllarca taraftarın desteğiyle ayakta kalıp ardından Mehmet Sepil'in başkanlığı devralsasıyla Süper Lig'e çıkmıştı.

Spor okulları ve altyapı takımlarındaki gençlerin ise evlerinden çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Durmaz, "Spor okullarımızda ve altyapı takımlarımızdan gençlerimize evde kaldıkları dönem hem psikolojik hem de fiziksel aktivite olarak destek vermeye devam ediyoruz. Normalleşmenin başlaması ile birlikte kaldığımız yerden yine olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına sporcu hazırlamaya, yine spor okullarımızda ve altyapılarımızda yüzlerce gencimize spor yaptırmaya devam edeceğiz. Başta kulübümüz olmak üzere tüm kulüplerin mali yapılarını tekrar gözden geçirecekleri bir dönemdeyiz. Bir çok kulübün aksine isim sponsorluğu almadan kendi özkaynaklarımızla bugüne kadar geldik. Fakat gelişen son durumlarla beraber bu iki salon sporumuzda faaliyetlerimize altyapı düzeyinde devam etme kararı aldık. Türk sporuna yeni sporcular yetiştirmek misyonumuza devam ederken bu branşlarımıza sponsor desteği bulabildiğimiz gün tekrar yarışmacı kimliğimize bürüneceğiz. Bunun için şimdiden amatör şubeler olarak çalışmalara başlamış bulunmaktayız" cümlelerini kurdu.


voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:15 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 19:15:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]