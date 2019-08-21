Göztepe yangın bölgesinde
1 saat önce
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Tamer Tuna ve yöneticiler, Karabağlar'da geçen pazar günü başlayıp Urla, Menderes, Seferihisar'a sıçrayarak 3 gün süren yangından etkilenen alanı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Tamer Tuna ve yöneticiler, Karabağlar'da geçen pazar günü başlayıp Urla, Menderes, Seferihisar'a sıçrayarak 3 gün süren yangından etkilenen alanı ziyaret etti.
Belediye yetkilileri ile görüşüp fikir alışverişi yapan yöneticiler, Göztepe olarak yangın bölgesinin en kısa sürede yeniden yeşillenmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.
- İzmir
Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti! Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou, PSV yolcusu