Göztepe, yarın evine dönüyor

Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkacak Göztepe, İzmir'deki iç saha karşılaşmalarında 4. farklı statta taraftarıyla buluşacak.

Süper Lig'de bu yıl 28. sezonunu geçiren Göztepe, yarın saat 16.00'da oynayacağı Beşiktaş maçıyla kendi stadı Gürsel Aksel Stadı'na kavuşacak.

İzmir'de 4. stat

Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'de ilk sezondan itibaren yer alan ve müsabakalarını Alsancak Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılı ekip, İzmir Atatürk Stadı'nın tamamlanmasıyla 1971-1972 sezonundan itibaren maçlarına bu iki statta çıktı.

2017-2018'de tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynuyordu.

Sarı-kırmızılı ekip, TFF 2. Lig'de 2014-2015'te bir maçını Sakarya'da oynamak zorunda kalmış, TFF 1. Lig'de 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarını Bursa ve Manisa'daki statlarda yapmıştı.

İç saha maçları

İç sahada 427 karşılaşmada 182 galibiyet, 142 beraberlik ve 103 mağlubiyeti bulunan Göztepe, 567 gol atıp, 421 gol yedi.

İç saha maçlarının 307'sini Alsancak, 74'ünü İzmir Atatürk, 42'sini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılı ekip, farklı nedenlerle 2 karşılaşmasını Mithatpaşa Stadı'nda, birer müsabakasını ise İsmet Paşa ve Ali Sami Yen Stadı'nda oynadı.

Rakip, Atatürk Stadı'nda olduğu gibi yine Beşiktaş

Süper Lig'de Alsancak Stadı'nda ilk iç saha maçını 8 Mart 1959'da Karşıyaka ile oynayan Göztepe, bu statta çıktığı 307 müsabakada 144 galibiyet, 98 beraberlik ve 65 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 433 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 283 gol gördü.

İzmir Atatürk Stadı'nda ilk olarak Beşiktaş'la karşılaşan Göztepe, 24 Ekim 1971'deki bu karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Atatürk Stadı'ndaki 74 maçta 17 galibiyet, 32 beraberlik ve 25 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 64 gol atıp, 82 gol yedi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe maçıyla başladığı süreçte 42 maç oynayan İzmir temsilcisi 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Bu maçlarda 65 gol sevinci yaşayan Göztepe, kalesinde 52 gol gördü.

İzmir dışındaki maçlar

2001-2002 sezonunda iki kez saha kapatma cezası alan Göztepe, iki karşılaşmayı Kocaeli'deki İsmet Paşa ve Ali Sami Yen Stadı'nda, 1960-1961 sezonunda ise ligin son iki maçında Gençlerbirliği ve Adana Demirspor maçlarını fikstür gereği İstanbul'da Mithatpaşa Stadı'nda yapmıştı.

Göztepe'nin iç saha maçlarındaki performansı şöyle: