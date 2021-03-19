Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Demir Grup Sivasspor, 37 puanla Göztepe'nin bir sıra gerisinde 10. durumda bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.