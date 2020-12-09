Göztepe'ye 1-0 yenilen Alanyaspor, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı

Göztepe-Alanyaspor maçında futbolcular, başlama vuruşunun ardından 10 saniye boyunca ırkçılığı alkışla protesto etti.

Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş 'ı sahasında konuk edecek. Göztepe ise Çaykur Rizespor deplasmansında 3 puan mücadelesi verecek.

Göztepe'ye galibiyeti getiren gol 70. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi. Bu sonuçla ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan lider Aytemiz Alanyaspor, 23 puanda kaldı. İzmir ekibi ise puanını 18'e yükseltti.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen maçta Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

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