Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye
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Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye

44 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de transferde golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, altyapısında maden buldu.

Göztepe'ye altyapıdan Nijeryalı takviye, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'de transferde golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, altyapısında maden buldu. Geçen sezon sarı-kırmızılıların altyapısına katılıp U21 Ligi'nde müthiş bir istatistiğe imza atan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala, yeni sezon hazırlıkları kapsamında A takımla antrenmana çıkmaya başladı. Geçen eylül ayında Nijerya'dan Göztepe'nin eski kaleci ve teknik direktörlerinden olan Ercan Ertemçöz'ün oğlu Serdar Ertemçöz tarafından altyapıya kazandırılan Muritala, Ekim 2018'den itibaren U21 takımına katıldı.
Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Muritala, U21 Süper Ligi'nde 19 maça çıkıp 13 gol attı. Genç yıldız adayı son çıktığı 10 maçı 10 golle geçti. Geçen sezon devre arasında da dönemin teknik patronu Bayram Bektaş'ın Antalya kampına götürmeyi planladığı Muritala, kulüpte teknik ekipte değişikliğe gidilip Kemal Özdeş göreve gelince İzmir'de kaldı. Sezon sonu gecikmeli de olsa Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takıma katılan futbolcu, Bolu kampına da götürülecek. Göztepe, Nijerya'daki yetiştirici kulübüne cüzi bir bedel ödeyerek genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
Nijerya, Spor
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