Göztepe'ye Avrupa yolunda ağır darbe - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'ye Avrupa yolunda ağır darbe - Son Dakika Spor

Göztepe'ye Avrupa yolunda ağır darbe

6 saat önce

SÜPER Lig'de 24'üncü haftaya son sırada giren Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe, ikinci yarıdaki ilk yenilgisini alırken, Avrupa yolunda da ağır darbe yedi.

Göztepe'ye Avrupa yolunda ağır darbe, System.String[]

SÜPER Lig'de 24'üncü haftaya son sırada giren Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe, ikinci yarıdaki ilk yenilgisini alırken, Avrupa yolunda da ağır darbe yedi. Önceki hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar 2 haftada 5 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Kayserispor karşısında oynanan etkisiz futbol da camiayı en az mağlubiyet kadar üzdü. Rakibi karşısında alışılmışın aksine pozisyonlara girmekte zorlanan Göz-Göz, yeni yılda ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Göztepe, rakibi Kayserispor'a son 3 sezonda Kadir Has Stadı'nda üst üste 3'üncü kez kaybetti. Göz-Göz, renktaşına 2017-2018'de 1-0, 2018-2019'da 2-1 ve bu sene de yine 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut maçın genelinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi. "Ülkemiz için üzücü bir hafta geçirdik" diyen genç teknik adam, " İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu maç için çok taktik ve teknik konuşacak bir durum yok. Maçın genelinde, özellikle ilk yarıda çok kötü oynadık. Standartlarımızın oldukça altında bir karşılaşma geçirdik. Hiç düşünmediğimiz ancak hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Yanlışlarımızı ve hatalarımızı değerlendireceğiz. Takımımla birlikte tekrar iyi bir performans göstereceğiz, iyi sonuçlar alacağız" yorumunu yaptı. Sıralamada 34 puanla 8'inci basamakta yer alan Göz-Göz cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.


Kayserispor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
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