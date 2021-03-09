Göztepe'ye Başkan Sepil'den alkış
09.03.2021 13:12
SÜPER Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 39 puanla 9'uncu sıraya tırmanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takımı kutladı.
SÜPER Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 39 puanla 9'uncu sıraya tırmanan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil takımı kutladı. Çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Başkan Sepil, "Potansiyeli olan bir takım olarak Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ekibiyle çok iyi uyum yakaladık ve bununla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladık. 5 maçta 13 puan alma başarısı gösterdik. Rakamlar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün kazanılan maçın benim için ayrı bir önemi de vardı. Doğum günümde Göztepemizin kazanması bana en büyük hediye oldu. Bunun yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Bu galibiyet tüm kadın taraftarlarımıza da armağan olsun" açıklamasını yaptı.
Son Dakika Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü