Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan Başakşehir, küme düşme hattına geriledi

Süper Lig'in 25. haftasında, zor günler geçiren Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve son şampiyon Başakşehir düşüşünü sonlandıramadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Soner ve 52. dakikada penaltıdan Zulj ile geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Deniz Türüç kaydetti.

7 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, 24 puanla küme düşme hattında, 18. sırada yer aldı.

Başakşehir, Aralık 2011-Ocak 2012 sonrasında ilk kez üst üste 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.