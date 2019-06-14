Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye görkemli doğum günü
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Göztepe'ye görkemli doğum günü

5 saat önce

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 94. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu.

Göztepe'ye görkemli doğum günü, System.String[]
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 94. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 94. kuruluş yıl dönümünü yine kendine özgü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran'da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe'nin yeni yaşı, bu yıl da coşkuyla kutlandı. Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü olan 1925'e ithafen saat 19.25'ten itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara ev sahipliği yapmaya başlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, saatler 20.00'yi gösterdiğinde trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Mithat Paşa Caddesine yönlendirildi.

Meşaleler Göztepe için yandı

Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise klasikleşen meşale şovu başladı. Susuzdede Tepesinden yakılan meşalelerin ardındansahil kenarına dizilen on binlerce taraftar, aynı anda meşalelerini yaktı. Meşalelerin dumanından göz gözü görmedi. Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal paylaşım sitelerinde oluşturdukları "#Göztepe94yaşında" etiketiyle Göztepe'nin 94. yılını kutladı. Kutlamalarda çektikleri fotoğrafları yazdıkları etiketlerle paylaşan taraftarlar, coşkularını sosyal medyaya da taşıdı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. Soyer, taraftarlara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Türkiye, Spor
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