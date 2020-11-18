Göztepe'ye güven veren istatistik

SÜPER Lig'de milli aradan sonra 22 Kasım Pazar günü Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, rakibine son 6 maçta büyük üstünlük sağladı. Başkent temsilcisi karşısında son yenilgisini 7.5 yıl önce 2012-13 sezonunda 1'inci Lig'de 3-1'lik sonuçla alan Göz-Göz, ardından oynanan 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Farklı liglerde karşılaşan iki ekibin rekabetinde Ankaragücü karşısında 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Göztepe, rövanşı 2-1 kazandı. Süper Lig'de 2018-19 sezonunda yapılan ilk maç 3-0, rövanş ise 2-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlandı.

Geçen sezon Ankaragücü'nü ligde ilk maçta deplasmanda 3-1 yenen İzmir temsilcisi, evindeki rövanşta 2-2'lik beraberlikle 1 puan aldı. Ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada hiç galip gelemeyen Ankaragücü, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor. İlk hafta Yukatel Denizlispor'u yendikten sonra 6 maçtır kazanamayan Göztepe, çıkış peşindeki rakibi karşısında galip gelerek 2.5 aylık 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Milli arada revire dönen Göztepe'de sakatlığı bulunan isimlerden Mihojevic ve Murat Paluli'den sonra bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in bankosu olan Atınç da kontrollü olarak takımla antrenmanlara başladı.