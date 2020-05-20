Göztepe'ye hentbol umudu
Türkiye Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligden çekilmesine rağmen, koronavirüs pandemisi nedeniyle federasyon başkanı Bilal Eyüboğlu'nun, "Ligleri tescil ettik. Şampiyon ve küme düşme olmayacak" açıklamasıyla Süper Lig'de kaldı.
Türkiye Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligden çekilmesine rağmen, koronavirüs pandemisi nedeniyle federasyon başkanı Bilal Eyüboğlu'nun, "Ligleri tescil ettik. Şampiyon ve küme düşme olmayacak" açıklamasıyla Süper Lig'de kaldı. Sarı-kırmızılı ekip için reçete bulundu. Göztepe'nin hentbol ve voleybol şubesi için derneklerin kurulması ve bu derneklere şubelerin yarışmacı isim haklarının verilmesi gündeme geldi. Göztepe yönetiminin dernekler üzerinden şubelerin devamını sağlamayı planladığı ve taraftarlar ile bir bütün olarak hareket edebileceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:02 Kaynak: DHA
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