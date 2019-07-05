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Göztepe'ye kapasite müjdesi

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye yapımı süren Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesiyle ilgili müjde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geldi.

Göztepe'ye kapasite müjdesi, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye yapımı süren Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesiyle ilgili müjde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geldi. TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'yle stadyumlarda seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Göztepe'nin yeni sezonun ikinci yarısında açılması hedeflenen stadının kapasitesi bu düzenlemeyle kulüp ve taraftarın istediği gibi 20 bin 35'ten ayakta seyırcilerle 25 bin 35'e çıkarılabilecek. Göztepe'nin yeni stadıyla yakından ilgilenen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, düzenlemeyle ilgili müjdeyi resmi sosyal medya hesabından verdi.
Milletvekili Kaya, yeni yasayla ilgili Göztepe taraftarına yönelik, "TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul ettiğimiz 92 sıra sayılı kanun ile birlikte bundan böyle futbol müsabakalarında seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. İlk aşamada, Göztepemiz'in yeni stadyumu olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin İnönü Caddesi'ne bakan kale arkasını ayakta seyire uygun hale getirerek, stadyumumuzun toplam seyirci kapasitesini 25.035'e çıkarıyoruz. İkinci aşamada ise aynı işlem deniz tarafındaki kale arkasında da gerçekleştirilebilecek. Böylece stadyumumuzun kapasitesi toplamda 30.035'e kadar çıkartılabilecek. Şanlı şerefli taraftarımıza ve kulübümüze hayırlı, uğurlu olsun" mesajını paylaştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
Spor
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