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Göztepe'ye kupada tur morali

1 saat önce

Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetimindeki sarı-kırmızılılara Atatürk Stadı'nda yaklaşık 3 bin taraftarı destek verdi.

Göztepe'ye kupada tur morali, System.String[]

Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetimindeki sarı-kırmızılılara Atatürk Stadı'nda yaklaşık 3 bin taraftarı destek verdi. İzmir ekibini bir üst tura taşıyan golleri Yasin, Eren ve genç Batuhan attı.


Maçın önemli dakikaları


21'inci dakikada Batuhan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.


25'inci dakikada konuk ekibin atağında Serkan'ın şutunda kaleci Göktuğ başarılıydı.


33'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Yasin ceza sahası dışından sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.


45+1'inci dakikada Göztepe'nin 2'nci golü geldi. Savunmanın elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltı atışını Eren gole çevirdi: 2-0.


50'nci dakikada Sivas Belediyesporlu Burak'ın sağ çaprazdan şutunda savunmada Sanneh'ten seken topu kaleci Göktuğ son anda çeldi.


76'ncı dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Serkan ortaladı, Erdem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.


86'ncı dakikada rakibine arkadan sert müdahalede bulunan Sanneh direkt kırmızı kart gördü.


88'inci dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Batuhan sol kanattan ortasını yaptı, Ege gelişine vurdu. Yan direkten dönen topu Batuhan tamamladı: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.


STAT: Atatürk


HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Serdar Diyadin (xx), Deniz Turgut (xx)


GÖZTEPE: Göktuğ (xxx) - Murat (xxx), Sanneh (xx), Atınç (xx), Leo (xx), Yalçın (xxx), Borges (xx) (Dk. 83 Atakan), Batuhan (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 69 Hüseyin x), Deniz (xxx), Eren (xx) (Dk. 46 Ege xx)


SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah (x) - Sefa (xx), Ercüment (x) (Dk. 77 Mustafa x), Onur (xx), Burak (xx), Serkan (x), Kerem (x), Osman (x) (Dk. 65 Erdem x), Şevki (x) (Dk. 46 Gencay x), Ömer Faruk (x), Fatih (x)


GOLLER: Dk.33 Yasin, Dk. 45+1 (Pen.) Eren, Dk. 88 Batuhan (Göztepe)


KIRMIZI KART: Dk. 86 Sanneh (Göztepe)


SARI KARTLAR: Ercüment, Fatih, Sefa, Mustafa (Sivas Belediyespor), Yasin, Deniz (Göztepe)

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:22 
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