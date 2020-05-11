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Göztepe'ye Poko ve Borges müjdesi
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko'ya taliplerin çıkması yönetimi rahatlattı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko'ya taliplerin çıkması yönetimi rahatlattı.
Sözleşmeleri 1 yıl daha süren iki oyuncuyla yolları ayırıp bütçeyi rahatlatmak isteyen yönetim, oyunculara İspanya ve Fransa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Daha önce İspanya'da Deportivo La Coruna takımında forma giyen Kosta Rikalı Borges için, İspanya La Liga 2'den Sporting Gijon'un devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca kurmayların kanat oyuncusu Serdar Gürler'in bonservisine karşılık Borges'i Huesca'ya da önerecekleri dile getirildi. Geçen sezon Göz-Göz'e gelen 31 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 32 maç oynadı. Bu sezon ise 15 müsabakaya çıkan deneyimli futbolcu 1 gol attı. Göztepe kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklarla formasında uzak kalan Poko için Fransa 2. Lig ekipleri devreye girdi. Bordeaux'da 5 sezon boyunca forma giyen ve Fransa'yı yakından tanıyan Poko'yu Guingamp ve Valenciennes takımlarının radara aldığı iddia edildi. İzmir ekibine 2017-2018 sezonun devre arasında Karabükspor'dan transfer olan Gabonlu futbolcu, bu sezon yalnızca 10 maça çıkabildi.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:56 Kaynak: DHA
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