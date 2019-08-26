Son Dakika Haberleri: Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor
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Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor

41 dakika önce

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab Riyadh forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi.

Göztepe'ye Rumen 10 numara geliyor, System.String[]

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab Riyadh forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu için Gazişehir FK'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen Budescu'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak yaklaştığı vurgulandı. Göz-Göz'ün Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği açıklandı.


Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ligin en formda ekiplerinden Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni transferin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor. Kariyerine ülkesinin Astra Ploiesti takımında başlayan Constantin Budescu, 7 sezon bu ekipte forma giydikten sonra Steaua Bükreş'e transfer oldu. FCSB'de 1 sezonda 37 resmi maça çıkıp 14 gole imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Al Shabab Riyadh'a imza attı. Geçen yıl Suudi Arabistan'da 23 maçta görev yapan Budescu, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:52 
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