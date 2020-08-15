Göztepe'ye Sinan geliyor

SÜPER Lig'de 3 yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat'la anlaşmaya yakın. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.

FORVETE ADAY KAYODETransferde daha önce Kocaelispor'dan golcü Burak ve Hatayspor'dan ön libero Kubilay'ı alıp Soner'le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetsk'le pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise BŞB Erzurumspor'da kalacağı bildirildi.