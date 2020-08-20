Göztepe'ye sürpriz öneriler
SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi acil kaleci ve golcü arayan Göztepe'ye Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın file bekçisi Sylvain Gbohouo ve daha önce Türkiye'de forma giyip halen İsrail'de oynayan Nijeryalı forvet Chikeluba Ofoedu önerildi.
SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi acil kaleci ve golcü arayan Göztepe'ye Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın file bekçisi Sylvain Gbohouo ve daha önce Türkiye'de forma giyip halen İsrail'de oynayan Nijeryalı forvet Chikeluba Ofoedu önerildi. Son olarak Belçika ekibi Antwerp'ten ayrılan A Milli Takım'ın file bekçilerinden Sinan Bolat'la anlaşamayıp Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'a yönelen Göz-Göz, halen Kongo'nun Mazembe ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Sylvain Gbohouo'yu alternatifler arasına aldı. Menajerlerin Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda 46 maçta kaleyi koruyan tecrübeli eldivenin maliyetinin 600 bin Euro olduğunu bildirdiği öğrenildi.
Ülkemizde ilk olarak 2012-13 sezonunda 1461 Trabzon, ardından Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor formalarını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı Ofoedu ise geçen yıl Maccabi Tel Aviv'de 21 maçta 9 golle oynadı. Türkiye'ye dönmek için nabız yoklayan Ofoedu, 2016-17 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 1. Lig'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Göz-Göz'e gol atmıştı. Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe'de futbolcular antrenman sonrası sahanın ortasında Halil Kiraz'ın fotoğrafını açarak dün toprağa verilen kulübün efsane futbolcusunu andı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:04
Kaynak: DHA
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