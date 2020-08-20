Göztepe'ye sürpriz öneriler! Gbohouo ve Ofoedu...

Türkiye 'ye dönmek için nabız yoklayan Ofoedu, 2016-17 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 1. Lig'de Antalya 'da oynanan Play-Off finalinde Göz-Göz'e gol atmıştı.

Ülkemizde ilk olarak 2012-13 sezonunda 1461 Trabzon , ardından Karşıyaka , Samsunspor ve Eskişehirspor formalarını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı Ofoedu ise geçen yıl Maccabi Tel Aviv 'de 21 maçta 9 golle oynadı.

Menajerlerin Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda 46 maçta kaleyi koruyan tecrübeli eldivenin maliyetinin 600 bin Euro olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Son olarak Belçika ekibi Antwerp'ten ayrılan A Milli Takım'ın file bekçilerinden Sinan Bolat 'la anlaşamayıp Medipol Başakşehir 'den Volkan Babacan 'a yönelen Göz-Göz, halen Kongo 'nun Mazembe ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Sylvain Gbohouo'yu alternatifler arasına aldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:14

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