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Göztepe'ye Venezuelalı stoper - Son Dakika

Göztepe'ye Venezuelalı stoper

05.09.2021 22:37
Göztepe'ye Venezuelalı stoper, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 3 maçta henüz galibiyet elde edemeyen Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Rusya'da Akhmat Grozny forması giyen Wilker Angel ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Venezuelalı savunmacının yarın kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atması bekleniyor.


Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'ye Venezuelalı stoper - Son Dakika Spor


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