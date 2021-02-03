Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır - Son Dakika

Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır

03.02.2021 20:21
Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında, hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır - Son Dakika Spor


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