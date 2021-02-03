Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır
03.02.2021 20:21
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında, hakem Turgut Doman düdük çalacak.
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